In diverse zone della città sono stati intensificati i controlli di polizia, con l’adozione di fogli di via e decreti di Daspo nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi. Sono stati messi in atto servizi straordinari di controllo, con l’obiettivo di prevenire situazioni di allarme e aumentare la sicurezza pubblica. I provvedimenti sono stati applicati in modo rapido, senza aspettare lunghe procedure, per intervenire tempestivamente contro comportamenti ritenuti rischiosi.

Controlli rafforzati sul territorio, servizi straordinari ad alto impatto e provvedimenti immediati contro chi crea allarme e insicurezza. La Questura di Prato stringe la morsa sulla microcriminalità e nelle ultime ore ha firmato tre misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose per la sicurezza urbana. L’attività rientra nel piano di monitoraggio avviato da inizio anno dalla Polizia, con una presenza più intensa delle pattuglie soprattutto nelle zone considerate più sensibili. L’obiettivo è quello di contrastare episodi di criminalità diffusa e dare risposte concrete ai cittadini sul fronte della sicurezza. Tra gli interventi che hanno portato ai provvedimenti del questore c’è quello legato a uno scippo ai danni di una donna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fogli di via e Daspo contro soggetti pericolosi

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Una denuncia per spaccio e due fogli di via per "soggetti pericolosi": i controlli della PoliziaNel corso dei servizi della Questura in zona Speyer sono state complessivamente identificate 80 persone, di cui 53 stranieri Una denuncia e due fogli...

Tolleranza zero del questore: scattano fogli di via, avviso orale e un DaspoLECCE – Prosegue l’attività di monitoraggio e controllo del territorio disposta dalla Polizia di Stato di Lecce.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Rafforzate le attività di prevenzione e controllo della Polizia di Stato nel territorio nella provincia di Lecce. Il Questore adotta due fogli di via ed un avviso orale - Questura di Lecce | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Fogli di via e Daspo contro soggetti pericolosi; Raffica di controlli: tre provvedimenti del questore e quasi 2mila persone identificate; Questura, in un anno: Fogli di Via: + 400%; espulsioni +90%.

Fogli di via e Daspo contro soggetti pericolosiControlli rafforzati sul territorio, servizi straordinari ad alto impatto e provvedimenti immediati contro chi crea allarme e insicurezza. La ... lanazione.it

Controlli anticrimine a Potenza, tre fogli di via e denunce per ricettazionePOTENZA - Tre uomini provenienti da fuori provincia sono stati raggiunti da altrettanti provvedimenti di foglio di via obbligatorio emessi dal Questore di Poten ... ivl24.it

Finora la palma di migliore se la giocano Le chiavi di casa di Patrick Fogli e Uomini a pezzi di Alessandro Bongiorni @patrickfogli @ale_bongio x.com

Piattaforma online per fogli di lavoro/materiali cercata reddit