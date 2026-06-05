Frosinone ritrovata in carcere una tela di Mario Schifano Il Vescovo | Resti ai detenuti

Notizia in breve

All’interno di un carcere di Frosinone è stata ritrovata una grande tela raffigurante un’immagine mariana, realizzata nel 1982 da un noto artista contemporaneo durante un periodo di detenzione. La pittura, che era scomparsa da tempo, è stata recuperata tra le mura della struttura carceraria. Il Vescovo ha commentato che l’opera dovrebbe rimanere ai detenuti, sottolineando il suo valore spirituale e artistico.