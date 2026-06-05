Frosinone ritrovata in carcere una tela di Mario Schifano Il Vescovo | Resti ai detenuti
All’interno di un carcere di Frosinone è stata ritrovata una grande tela raffigurante un’immagine mariana, realizzata nel 1982 da un noto artista contemporaneo durante un periodo di detenzione. La pittura, che era scomparsa da tempo, è stata recuperata tra le mura della struttura carceraria. Il Vescovo ha commentato che l’opera dovrebbe rimanere ai detenuti, sottolineando il suo valore spirituale e artistico.
Un tesoro d'arte e di spiritualità riemerge tra le mura del carcere di Frosinone. Si tratta di un'imponente tela a sfondo mariano realizzata nel 1982 dal celebre artista contemporaneo Mario Schifano, durante il periodo di detenzione seguito al suo quarto arresto per possesso di stupefacenti. A. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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