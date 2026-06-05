Frontale tragico sulla Statale | c' è un morto

Una collisione frontale sulla strada statale ha causato la morte di una persona. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 di giovedì 4 giugno, nella regione dell’Alto Adige. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il conducente coinvolto nell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sui veicoli coinvolti.

Erano da poco passate le 23 di ieri, giovedì 4 giugno; l’inizio di quella che sarebbe stata una notte tragica sulle strade dell’Alto Adige. Intorno a quell’ora, infatti, si è verificato un grave scontro frontale sulla Strada Statale della Pusteria, in zona Sciaves: a essere coinvolti un camion e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Tragico scontro sulla Statale 129: muore un uomo di 78 anni, tre feriti gravi

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