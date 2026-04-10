Nella giornata di oggi, venerdì 10 aprile, si è verificato un incidente frontale tra due camion sulla Statale 308 nei pressi di Resana, in direzione Loreggia. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Una persona è deceduta, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita e si trova incastrata nella cabina di uno dei mezzi coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

RESANA - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla strada Statale 308 nella zona di Resana, in direzione Loreggia. I veicoli coinvolti, stando alle prima informazioni, sono due camion e il drammatico bilancio sarebbe di un morto e un ferito in fin di vita rimasto incastrato nella cabina. I soccorsi Nello schianto sarebbero state coinvolte anche altre due persone che sarebbero riuscite ad uscire autonomamente dai mezzi. Sul posto stanno intervenendo l'ambulanza da Castelfranco e l'elisoccorso Leone 1 da Treviso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra due camion sulla Statale 308, un morto e un ferito grave rimasto incastrato nella cabina

San Severo: frontale sulla Statale 16, un morto e un ferito graveUn bilancio tragico si è registrato nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, lungo la Strada Statale 16 che collega Foggia e San Severo.

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Giunge segnalazione di un brutto incidente frontale a Palo del Colle sulla rampa di accesso alla 96. Soccorritori sul posto - facebook.com facebook

Motociclista morto in un'incidente frontale con un'auto: il centauro è stato sbalzato per decine di metri dopo il violento schianto x.com