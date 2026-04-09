Tragico incidente sulla Statale due morti e un ferito

Questa sera sulla Statale 113 si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due automobili. Nell’impatto sono morte due persone e una terza ha riportato ferite. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche.

Gravissimo incidente questa sera ad Acquedolci. Due persone sono morte in seguito a uno scontro tra due auto sulla Statale 113. Un'altra persona è invece rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Tragico incidente sulla provinciale: due morti, un ferito grave Incidente sulla statale 14 ‘Della Venezia Giulia’, tre morti: ferito un bambino(Adnkronos) – Gravissimo incidente nel Veneziano, con un bilancio di tre morti e un bambino ferito. Altofonte: Incidente mortale sulla “Palermo-Sciacca”. Due morti e due feriti Temi più discussi: Tragico incidente sulla Statale 107 tra Camigliatello e Spezzano, una vittima. Traffico paralizzato; Tragico incidente in galleria, muore motociclista; Dopo l’incidente mortale resta chiusa la statale 229 tra Gravellona e Casale Corte Cerro; Incidente mortale sulla statale a Suno: perde la vita Kemuel Vinotti. Acquedolci, tragico incidente sulla statale: due vittime e un feritoMESSINA- Ultima ora. Tragedia della strada nella serata di oggi ad Acquedolci, lungo la strada statale 113, dove un violento incidente tra due auto ha causato la morte di due persone e il ferimento di ... livesicilia.it Tragico incidente sulla SS113 ad Acquedolci: due morti e un ferito dopo uno schianto tra autoL'impatto è avvenuto nella zona antistante il cimitero comunale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e le ambulanze del 118 ... messina.gazzettadelsud.it Tragico incidente lungo via Canonica a Treviglio Tre ciclisti sono stati travolti da un'auto - facebook.com facebook A Pasqua ennesimo tragico incidente a largo di Lampedusa, dove sono state portate in salvo 32 persone, tra cui un minore solo. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, sarebbero molti i dispersi a causa del mare mosso e di onde alte. UNHCR allo sbarc x.com