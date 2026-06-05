La Guardia di Finanza ha sequestrato 175.000 euro a Palermo, coinvolgendo i vertici di un Istituto Zooprofilattico locale. L’operazione fa parte di un’indagine in corso su presunte frodi legate ai fondi europei. Il denaro sequestrato è stato ritenuto collegato alle accuse di irregolarità nella gestione di fondi pubblici destinati a progetti sanitari e di ricerca.

Oggi la Guardia di Finanza ha sequestrato a Palermo 175.000 euro nell'ambito di un'indagine su presunte frodi. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di una truffa ai danni dei fondi europei destinati alla promozione della salute pubblica veterinaria. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, riguarda l' ex commissario straordinario e presidente dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo e altri due dirigenti dell'ente. La Procura Europea ha coordinato le operazioni che hanno portato al sequestro odierno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Frode ai fondi UE: sequestrati 175 mila euro ai vertici dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo

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Palermo, sequestrati 175mila euro per truffa su fondi veterinari

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