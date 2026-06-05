Truffa sui fondi dell' Istituto zooprofilattico sequestro da 175 mila euro | indagato l' ex commissario

È stato sequestrato un importo di 175 mila euro nell'ambito di un’indagine sulla truffa ai fondi di un istituto zooprofilattico. L’ex commissario risulta indagato. Secondo le accuse, sarebbero stati ottenuti finanziamenti pubblici tramite la Regione per vari progetti, ma i fondi sarebbero stati usati per aumentare i compensi e affidare incarichi e consulenze per attività svolte internamente.

Avrebbero indebitamente ottenuto finanziamenti pubblici tramite la Regione per una serie di progetti ma, secondo gli investigatori, avrebbero utilizzato quei soldi per aumentare i compensi e affidare incarichi e consulenze per attività prima svolte in house. La guardia di finanza ha eseguito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casalnuovo, maxi truffa sui bonus edilizi: sequestro da oltre 10 milioni di euroLe autorità hanno scoperto una truffa di grandi dimensioni legata ai bonus edilizi, con un’operazione delle forze dell’ordine che ha portato al...

Gli euro-pm indagano ricercatori e docenti dell’ateneo di Palermo per truffa sui fondiIn Sicilia, 23 persone tra ricercatori e docenti universitari sono state indagate dalla Procura dell’Unione in relazione a presunte irregolarità sui...

Temi più discussi: Frodi sui fondi agricoli nel Nuorese: tre inchieste dei Carabinieri, contributi indebiti per oltre 427mila euro; Truffe sui fondi agricoli in Barbagia e Gallura: finti affitti e pecore fantasma per intascare oltre 400mila euro di aiuti europei; Truffe sui fondi agricoli nel Nuorese, denunciati i responsabili di tre aziende; Caso Santanchè, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato.

Hanno dato fuoco alla Casa del Popolo di Montepulciano e ai libri di Gramsci filmando lo sfregio nei cellulari. Gli inquirenti incastrano due 20enni e svelano la matrice nazifascista dell'attacco insieme al tentativo di truffa sui fondi per la ricostruzione. #matrice x.com

La Commissione EU va incontro alle richieste dell’Italia: un margine di flessibilità agli Stati per la crisi energetica. Tuttavia la flessibilità sarà limitata agli investimenti per la transizione ecologica e non per finanziare tagli di accise sui carburanti reddit

Messina, truffa sui fondi per la riabilitazione: sequestro da oltre 20 mila euroNella giornata di ieri, su delega della Procura della Repubblica di Messina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione alla misura cautelare reale, eme ... strettoweb.com

Fondi agricoli, assolti con formula piena due imprenditori di Castel del MonteIl Tribunale dell’Aquila ha assolto con formula piena Manuela Tripodi e Claudio Petronio dall’accusa di truffa aggravata sui fondi agricoli europei. Disposto anche il dissequestro dei beni. L’AQUILA – ... laquilablog.it