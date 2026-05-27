Sono stati sequestrati tre milioni di euro in seguito a un’indagine su un’organizzazione che impiegava 175 lavoratori in nero. Questi dipendenti partecipavano a corsi di formazione, ma in realtà erano utilizzati per ottenere crediti fiscali inesistenti, al fine di truffare l’erario. L’attività illecita ha coinvolto anche frodi fiscali e irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro.

I lavoratori, ben 175, erano in nero ma per truffare l’Erario risultava che frequentavano come dipendenti corsi di formazione utili a ottenere crediti fiscali inesistenti. È solo uno dei raggiri scoperti dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza, che hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Monza su richiesta della Procura monzese, finalizzato alla confisca per equivalente di denaro, altre disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili nei confronti di quattro società operanti nel settore della logistica e movimentazione merci e di cinque amministratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frode e 175 lavoratori in nero. Sequestrati tre milioni di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monza Brianza, sequestro da 3 milioni per frode fiscale e lavoro nero (parte 1/2)

Notizie e thread social correlati

Frode fiscale e 175 lavoratori irregolari, la maxi operazione in Brianza: sequestrati 3 milioni di euroIn Brianza, sono stati sequestrati 3 milioni di euro durante una operazione contro frode fiscale e lavoro irregolare.

Bancarotta fraudolenta e frode, sequestrati 2 milioni di euro e denunciati tre imprenditoriI finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno sequestrato 2 milioni di euro e denunciato tre imprenditori dopo aver scoperto un meccanismo...

Temi più discussi: Monza, 175 lavoratori in nero e presunta frode fiscale: sequestro preventivo per 3 milioni; Frode e 175 lavoratori in nero. Sequestrati tre milioni di euro; Frode fiscale e 175 lavoratori irregolari, la maxi operazione in Brianza: sequestrati 3 milioni di euro; Monza Brianza, frode fiscale nella logistica: sequestri per 3 milioni e 175 lavoratori in nero.

#GdiF #Monza Brianza: eseguito sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro per frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera mediante impiego di 175 lavoratori irregolari. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com

Frode e 175 lavoratori in nero. Sequestrati tre milioni di euroI lavoratori, ben 175, erano in nero ma per truffare l’Erario risultava che frequentavano come dipendenti corsi di formazione ... ilgiorno.it

Sequestrati 3 milioni di euro tra conti, immobili e auto: frode fiscale nella logisticaEseguito sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro per frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera mediante impiego di 175 lavoratori irregolari. mbnews.it