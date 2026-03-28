Frederic Vasseur sottolinea | Dobbiamo fare più punti che possiamo da Miami inizia un altro campionato

Nel terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 a Suzuka, la Ferrari ha concluso le qualifiche con una posizione in seconda fila. Frederic Vasseur ha dichiarato che è importante conquistare più punti possibile e ha ricordato che da Miami inizia una nuova fase del campionato. La gara si svolgerà tra poche ore e rappresenta un momento chiave per le squadre coinvolte.

La Ferrari chiude le qualifiche di Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, con una seconda fila che lascia spazio a riflessioni più profonde del semplice risultato cronometrico. Il quarto posto di Charles Leclerc, maturato per appena quattro millesimi su Lando Norris nonostante un evidente sovrasterzo in uscita dalla curva del Cucchiaio, racconta di una prestazione al limite ma non ancora ottimizzata. Un dettaglio che si inserisce perfettamente nell’analisi di Frederic Vasseur nel post-sessione. Il Team Principal della Rossa non si è soffermato sul singolo episodio, ma ha allargato il discorso alla gestione complessiva... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Frederic Vasseur sottolinea: “Dobbiamo fare più punti che possiamo, da Miami inizia un altro campionato” Articoli correlati Frederic Vasseur non si sbilancia: “Un avvio positivo, ma dobbiamo crescere molto”La prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia, gara inaugurale del Mondiale 2026 di F1, ha fornito indicazioni incoraggianti per la... Frederic Vasseur analizza le qualifiche Sprint in Cina: “Leggermente più vicini a Mercedes, non usiamo la nuova ala per un motivo”Quarto e sesto posto per la Ferrari al termine delle qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Frederic Vasseur Discussioni sull' argomento Ferrari, Vasseur: Il gap con Mercedes non si colma con una regola; La Ferrari comunica la sua posizione DEFINITIVA sul trattamento riservato a Hamilton e Leclerc. F1 | Vasseur carica la Ferrari: Dobbiamo fare punti. Da Miami scatterà un Mondiale diversoIl team principal della Ferrari dà l'obiettivo per Suzuka: domani servirà salire sul podio e fare più punti che si potrà, per poi arrivare a Miami - eventualmente - in un'altra forma dal punto di vist ... msn.com F1 | Vasseur: A Suzuka dobbiamo mettere tutto insieme, poi avremo tempo per sviluppare la SF-26Il team principal della Ferrari indica la strada da perseguire in questo fine settimana, dove avrà luogo il Gran Premio del Giappone. Poi, Vasseur guarda con fiducia alla pausa di aprile per far evolv ... msn.com Il ritorno a casa di un campione con la semplicità di un liceale: all’aeroporto Marconi di Bologna, l’arrivo di Andrea Kimi Antonelli ha oscurato persino quello del team principali Ferrari, Frederic Vasseur. Reduce dallo storico trionfo in Cina, il diciannovenne bol - facebook.com facebook