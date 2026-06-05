Fratelli d’Italia Arezzo | La sinistra un rischio concreto per il portafoglio degli aretini

Da arezzonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fratelli d’Italia Arezzo afferma che la sinistra rappresenta un rischio per le finanze locali, citando l’aumento delle addizionali Irpef in Toscana per coprire i deficit della sanità. Nicola Carini e Gabriele Veneri, rispettivamente commissario provinciale e consigliere regionale del partito, sostengono che le decisioni della Regione abbiano impattato sui cittadini di Arezzo, evidenziando come le misure adottate abbiano inciso sui loro bilanci.

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“La sinistra è un rischio concreto per il portafoglio degli aretini: lo abbiamo già visto con la Regione Toscana, dove con Giani hanno aumentato le addizionali Irpef per coprire i buchi della sanità,” dicono Nicola Carini, commissario provinciale di Fdi, e Gabriele Veneri, consigliere regionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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