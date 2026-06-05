Fratelli d’Italia Arezzo | La sinistra un rischio concreto per il portafoglio degli aretini

Fratelli d’Italia Arezzo afferma che la sinistra rappresenta un rischio per le finanze locali, citando l’aumento delle addizionali Irpef in Toscana per coprire i deficit della sanità. Nicola Carini e Gabriele Veneri, rispettivamente commissario provinciale e consigliere regionale del partito, sostengono che le decisioni della Regione abbiano impattato sui cittadini di Arezzo, evidenziando come le misure adottate abbiano inciso sui loro bilanci.

“La sinistra è un rischio concreto per il portafoglio degli aretini: lo abbiamo già visto con la Regione Toscana, dove con Giani hanno aumentato le addizionali Irpef per coprire i buchi della sanità,” dicono Nicola Carini, commissario provinciale di Fdi, e Gabriele Veneri, consigliere regionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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