Mara Carfagna ad Arezzo | La lista di Noi Moderati e Comanducci meritano il sostegno degli aretini
L'onorevole Mara Carfagna, segretaria nazionale di Noi Moderati, è stata ad Arezzo per sostenere la lista del suo partito, parte della coalizione di centrodestra che sostiene Marcello Comanducci come candidato sindaco. La visita si è svolta oggi nella città toscana, dove Carfagna ha espresso il suo appoggio alla lista e al candidato, sottolineando l'importanza del voto degli aretini in questa tornata elettorale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle attività svolte durante la visita.
L'onorevole Mara Carfagna, segretaria nazionale di Noi Moderati oggi ha fatto tappa ad Arezzo a sostegno della lista del partito che fa parte della colazione di centro destra per la corsa di Marcello Comanducci alla carica di sindaco di Arezzo.Ad accoglierla i candidati per il consiglio comunale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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