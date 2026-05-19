AREZZO – Altro che rinnovamento della politica: ad Arezzo ormai il vero requisito per candidarsi sembra essere avere una foto di famiglia dentro Palazzo Cavallo. Nelle liste di Fratelli d’Italia compaiono infatti Francesca Lucherini, figlia dello storico ex sindaco Luigi Lucherini, e Lorenzo Ghinelli, figlio dell’attuale sindaco Alessandro Ghinelli. Una coincidenza che ha subito acceso la fantasia politica cittadina: più che Fratelli d’Italia, ormai pare “Arezzo Dynasty”. Del resto in città la politica locale ha sempre avuto un certo gusto monarchico. E qualcuno ricorda pure che Piero Ducci, figlio dell’indimenticato sindaco Aldo Ducci, fu assessore anni fa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo Dynasty”: Fratelli d’Italia lancia il partito dei figli degli ex sindaci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è ai minimi, salgono Pd e M5s: i voti partito per partito

Alessandro e Loris sposi, le nozze gay dei sindaci di Fratelli d?Italia e LegaPORDENONE - Il primo matrimonio della storia italiana tra due sindaci omosessuali, sarà celebrato a Nordest e nelle file del centrodestra.

La replica di Grasso a Fratelli d’Italia: Non ho mai pensato di penalizzare il progetto dello stadioIl tema vero non è lo stadio. Il tema vero è politico: quando si tratta di sostenere un’associazione di volontariato che da quasi due secoli serve i cittadini con passione, competenza e cuore, l’ammi ... lanazione.it

Fratelli d’Italia Arezzo: il ministro Giuli in visita in cittàArezzo, 2 ottobre 2025 – Venerdì 3 ottobre il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sarà ad Arezzo per una giornata dedicata all’arte e al patrimonio della città. Il programma prevede un percorso ... lanazione.it