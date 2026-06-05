Durante un evento della rassegna internazionale d’organo ‘Il Suono del tempo’, si è tenuta una proiezione di un film muto del primo ’900 intitolato ‘Frate Sole’. L’evento ha visto anche un’esibizione di improvvisazione organistica dal vivo, collegata alla proiezione. La manifestazione è promossa dall’associazione musicale César Franck.

Il cinema muto del primo ’900 e l’arte dell’improvvisazione organistica si incontrano nel nuovo evento della rassegna internazionale d’organo ‘Il Suono del tempo’, promossa dall’associazione musicale César Franck. L’appuntamento, seconda tappa della manifestazione di successo, è fissato per oggi alle 18.45 nella chiesa di Santa Maria Assunta di piazza Beverini con entrata libera. In occasione del giubileo francescano, lo schermo della sala ospiterà la proiezione di Frate Sole, storica pellicola del 1918 diretta da Ugo Falena e Mario Corsi, considerata uno dei primi grandi capolavori del cinema muto italiano. Il film, che ha beneficiato di un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Frate Sole’, film senza età

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@ItalyinARG e @IICbaires in collaborazione con @BellasArtesAR e Amigos del Bellas Artes, presentano la proiezione di Frate Sole, film muto del 1918 silla vita di San Francesco d'Assisi, con musica dal vivo eseguita dal pianista Mario Mariani. x.com

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