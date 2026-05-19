Perugia celebra il Cantico di Frate Sole | gli studenti in coro nel nome di Francesco L' appuntamento

A Perugia, gli studenti si sono riuniti in un coro dedicato a San Francesco per celebrare il Cantico di Frate Sole. L’evento ha visto le voci dei giovani unirsi per interpretare il celebre testo, coinvolgendo la comunità in una manifestazione di rispetto e attenzione verso l’ambiente. La manifestazione si è svolta in un luogo pubblico della città e ha coinvolto diverse scolaresche, tutte coordinate nel nome del santo e del suo messaggio di cura per il pianeta.

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