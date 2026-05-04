A Firenze, il Cantico di Frate Sole torna a essere protagonista di un evento musicale, con una versione inedita del testo scoperta recentemente da ricercatori. La composizione, risalente al periodo medievale, verrà eseguita in una sede storica della città, accompagnata da altre laude di epoca simile. La performance coinvolgerà musicisti e vocalisti specializzati nella musica antica, offrendo al pubblico un'occasione unica di ascolto di capolavori medievali.

? Cosa scoprirai Come suonerà la versione inedita del Cantico scoperta dai ricercatori?. Quali nuove laude medievali verranno eseguite nella Cattedrale di Firenze?. Perché la musica del XIII secolo serve a parlare di pace?. Chi ha curato la ricostruzione scientifica di questi brani antichi?.? In Breve Francesco Zimei coordina il progetto di ricerca europeo Laudare per l'evento.. L'Ensemble Micrologus presenta laude scoperte risalenti al XII e XIII secolo.. Luca Bagnoli e l'Arcivescovo Gherardo Gambelli promuovono il valore della pace.. Gabriele Giacomelli integra nel repertorio brani pop e musica contemporanea.. Il 14 maggio 2026 alle ore 21.00 la Cattedrale di Firenze ospiterà il concerto dell’Ensemble Micrologus per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, il Cantico di Frate Sole torna in musica a Firenze

Luciano Virgili sings, ‘Violino Tzigano'.

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