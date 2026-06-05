Francia – Costa d’Avorio 1-2 | resoconto risultato e gol mentre il vincitore di Diallo stupisce Mbappe e compagni prima della Coppa del Mondo

Notizia in breve

La Francia ha perso 2-1 contro la Costa d’Avorio in una partita a Nantes. La squadra francese era in vantaggio a metà primo tempo, ma ha subito due gol nel secondo tempo. Il risultato ha sorpreso gli spettatori e i tifosi, considerando le aspettative di una nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo. La vittoria ivoriana ha attirato l’attenzione, soprattutto per un gol di Diallo che ha impressionato i presenti.