Francia – Costa d’Avorio 1-2 | resoconto risultato e gol mentre il vincitore di Diallo stupisce Mbappe e compagni prima della Coppa del Mondo
La Francia ha perso 2-1 contro la Costa d’Avorio in una partita a Nantes. La squadra francese era in vantaggio a metà primo tempo, ma ha subito due gol nel secondo tempo. Il risultato ha sorpreso gli spettatori e i tifosi, considerando le aspettative di una nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo. La vittoria ivoriana ha attirato l’attenzione, soprattutto per un gol di Diallo che ha impressionato i presenti.
2026-06-04 23:09:00 Il web non parla d’altro: La Francia, aspirante alla Coppa del Mondo, ha iniziato male la preparazione perdendo 2-1 contro la Costa d’Avorio a Nantes, dopo aver sprecato il vantaggio a metà tempo. Il centrocampista del Manchester City Rayan Cherki ha aperto le marcature allo scadere del primo tempo con un bel tiro dopo aver superato alcuni difensori. Ma Guela Doue ha pareggiato la partita poco dopo l’intervallo prima che Amad Diallo del Manchester United segnasse il gol vincente all’84esimo minuto per sferrare un colpo per i Les Bleus prima di dirigersi in Nord America – e dare un enorme impulso alla Costa d’Avorio in vista della loro stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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