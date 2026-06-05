Il corpo di una bambina di 11 anni è stato trovato dopo giorni di ricerche nel sud della Francia. La vittima era scomparsa venerdì scorso. Le forze dell’ordine hanno arrestato un sospettato, accusato di aver commesso atti pedofili. La morte della bambina ha suscitato forte emozione e indignazione tra la popolazione. La polizia sta indagando sulle circostanze della scomparsa e del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo rinvenuto dopo giorni di ricerche. La Francia è attraversata da un’ondata di indignazione e dolore dopo il tragico ritrovamento del corpo di Lyhanna, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del Paese. La scoperta, avvenuta nella serata di ieri, 4 giugno, ha riacceso il dibattito sulla gestione dei soggetti già noti alle autorità per reati sessuali. Sotto accusa un uomo con precedenti per violenze sessuali. Le indagini si concentrano su un uomo considerato il principale sospettato dell’omicidio. Secondo quanto emerso, il soggetto avrebbe alle spalle numerosi precedenti legati ad accuse di stupro, compresi episodi che coinvolgerebbero minori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Francia sconvolta per la morte di Lyhanna: la bambina di 11 anni vittima di un pedofilo

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