Choc in Francia | trovata morta Lyhanna 11 anni Fermato il padre di un’amica già segnalato per pedofilia

Notizia in breve

Un’undicenne è stata trovata morta in Francia. Il padre di un’amica, già segnalato per pedofilia, è stato arrestato. La ragazza era scomparsa da alcuni giorni. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso. La famiglia della vittima e la comunità sono sotto shock.