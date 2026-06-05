Choc in Francia | trovata morta Lyhanna 11 anni Fermato il padre di un’amica già segnalato per pedofilia
Un’undicenne è stata trovata morta in Francia. Il padre di un’amica, già segnalato per pedofilia, è stato arrestato. La ragazza era scomparsa da alcuni giorni. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso. La famiglia della vittima e la comunità sono sotto shock.
Sgomento e incredulità scuotono la Francia per un evento tragico che si sarebbe potuto evitare: dopo la segnalazione della scomparsa lo scorso 29 maggio, le autorità francesi hanno confermato il ritrovamento del corpo senza vita di Lyhanna Rameau Bernard, una bambina di soli 11 anni di cui non si avevano più notizie dopo l’uscita da scuola nella località di Fleurance, città non lontano da Tolosa. I sospetti più che fondati. Il cadavere della piccola, come riportano i media francesi, è stato trovato nascosto in una fattoria abbandonata a 15 chilometri da casa sua: anche se l’autopsia è in corso in queste ore per il riconoscimento, i vestiti corrispondono esattamente a quelli che indossava il giorno in cui è svanita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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