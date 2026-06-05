Francia ritrovato corpo della ragazza scomparsa Le dure parole di Macron
In Francia, è stato trovato il corpo di una ragazza di 11 anni scomparsa. Le autorità hanno arrestato un sospettato, accusato di aver commesso precedenti stupri. Il sistema giudiziario è stato criticato per non aver agito in precedenza dopo le denunce contro di lui. Venerdì si sono moltiplicate le proteste e le accuse di negligenza pubblica. Il presidente ha commentato la tragedia, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di risposte.
Home > Video > Venerdì in Francia si è scatenata una tempesta di recriminazioni per la temuta uccisione di una ragazzina di 11 anni scomparsa, con il sistema giudiziario accusato di non aver dato seguito a precedenti accuse di stupro contro il sospettato che ora è in custodia. La ricerca nel sud-ovest della Francia della ragazza identificata dalla polizia come Lyhanna ha attirato l’attenzione nazionale e, sempre più, politica da quando è scomparsa dopo la scuola il 29 maggio. Gli avvisi della polizia dicono che indossava un top a righe bianche e nere, pantaloncini neri e calzini gialli con il marchio della serie manga giapponese “One Piece”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Caso Epstein, le foto della morte in carcere - 1mattina News 05/02/2026
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