francia ritrovato corpo della ragazza scomparsa le dure parole di macron

Notizia in breve

In Francia, è stato trovato il corpo di una ragazza di 11 anni scomparsa. Le autorità hanno arrestato un sospettato, accusato di aver commesso precedenti stupri. Il sistema giudiziario è stato criticato per non aver agito in precedenza dopo le denunce contro di lui. Venerdì si sono moltiplicate le proteste e le accuse di negligenza pubblica. Il presidente ha commentato la tragedia, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di risposte.