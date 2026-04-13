L’ambiente ha provato in tutti i modi a caricare la squadra per questa trasferta di Padova, non una finale ma certo molto importante. Eppure in campo tutta questa voglia e attenzione non si è vista. Duro a fine partita l’intervento del direttore sportivo Stefanelli. "Siamo arrabbiati e delusi, era una partita crocevia e ci siamo fatti trovare impreparati su un episodio, è una cosa che non ci possiamo permettere – ha esordito nel post partita il diesse azzurro –, cadiamo sempre negli stessi errori. Questi episodi si ripetono, è questione di voglia, di attenzione, gli avversari ce ne hanno messa più di noi e questo non deve accadere. Valuteremo con la società se è il caso di fare qualcosa di diverso per questo finale di stagione, ma c’è soltanto da pedalare, stare zitti e pensare a dove si può migliorare, che c’è tanto da migliorare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le parole nel post partita. Parole dure del diesse Stefanelli: "C’è solo da stare zitti e pedalare»

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