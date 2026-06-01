Immacolata Panico scomparsa a Napoli | il corpo ritrovato al Centro Direzionale

Il corpo di una giovane donna di 22 anni è stato trovato al Centro Direzionale di Napoli. La scomparsa della ragazza, originaria di Pomigliano d’Arco, era stata segnalata domenica 31 maggio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e il sequestro del corpo. Non sono ancora note le cause della morte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa della giovane. Immacolata Panico, 22 anni, originaria di Pomigliano d’Arco, risultava scomparsa dalla mattinata di domenica 31 maggio. L’ultima volta sarebbe stata vista intorno alle 10 nell’area del Centro Direzionale di Napoli, dopodiché di lei si erano perse completamente le tracce. La famiglia, non vedendola rientrare, aveva immediatamente sporto denuncia e diffuso un appello sui social per chiedere aiuto nelle ricerche. Le ricerche e l’appello della famiglia. Nelle ore successive alla scomparsa, l’intera comunità di Pomigliano d’Arco si era mobilitata condividendo la scheda della ragazza e rilanciando l’appello dei familiari: “Aiutateci a ritrovarla”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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TROVATO IL CORPO DI IMMACOLATA PANICO: L'AUTO RITROVATA DAL FIDANZATO. SI TEME IL GESTO ESTREMO

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