Maignan e Theo Hernandez si sono abbracciati durante una sessione di allenamento in vista dei Mondiali. La rosa francese è stata completata con l’arrivo dei giocatori del PSG.

La rosa della Francia per i Mondiali è al completo dopo l’arrivo dei giocatori del PSG. Bello l'abbraccio tra Maignan e Theo Hernández La rosa della Nazionale della Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps per i Mondiali che inizieranno il prossimo 11 giugno è finalmente al completo dopo l’arrivo dei giocatori del PSG, freschi vincitori della Champions League per la seconda volta consecutiva. Bello l'abbraccio tra Maignan e Theo Hernández, compagni di squadra al Milan dal 2021 al 2025. Guarda il video . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Francia, Maignan e Theo Hernandez: l’abbraccio in ricordo dei vecchi tempi al Milan

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