I giocatori del Paris Saint-Germain, vincitori della Champions League, si sono uniti alla rosa della nazionale francese per il Mondiale. La squadra ora è al completo dopo l’arrivo di questi giocatori, che hanno contribuito alla vittoria europea. Nei giorni scorsi, sono stati documentati anche momenti di ricordo tra altri membri della nazionale, come un abbraccio tra due calciatori del Milan.

La rosa della nazionale francese per il Mondiale è finalmente al completo dopo l’arrivo dei giocatori del Paris Saint-Germain, freschi vincitori della Champions League. Bello l'abbraccio tra Maignan e Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Maignan e Theo Hernandez, l'abbraccio in ricordo dei vecchi tempi al Milan

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