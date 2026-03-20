Il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso un consiglio a Tonali, invitandolo a tornare, e ha anche rivolto un appello al Milan per Theo Hernandez. Nel suo intervento, Pellegatti ha commentato la situazione dei due ex calciatori rossoneri, senza aggiungere dettagli sulle motivazioni o sul contesto delle eventuali decisioni. La sua analisi si focalizza esclusivamente su le scelte di carriera dei giocatori e sulle richieste rivolte alla società.

"Ho visto lo splendido gol di Theo Hernandez. Torna Theo, torna Theo. I ritorni non hanno mai portato molta fortuna al Milan, ma sono stati sempre meravigliosamente emozionanti: parla di Kakà, di Sheva e anche di Capello e Sacchi. Eravamo felici. E si vive anche di ricordi". Queste le parole del giornalista Carlo Pellegatti che parla di Milan, di Theo Hernandez e Tonali. Ecco le sue parole su 'YouTube'. "Come sarà emozionante il ritorno di Tonali tra qualche anno. Perché Tonali è un vecchio cuore rossonero, se non ha gli impegni con il Newcastle è lì quando ci sono le partite del Milan. Tonali, date retta a me, torna. Non subito: prima di tornare a Milano passerà in una big inglese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Tonali, date retta a me, torna”. Poi l’invito al Milan su Theo Hernandez

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