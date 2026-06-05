Una settimana di ricerche si è conclusa con il ritrovamento del corpo dell’11enne, scomparsa da un’azienda agricola nella Francia meridionale, nel villaggio di Fleurance, vicino a Tolosa. La bambina era stata uccisa da un uomo condannato per pedofilia, noto dal 2017. Non si conoscono ancora i motivi del mancato arresto dell’uomo, che era già sotto sorveglianza. La polizia sta indagando sui motivi di questa omissione.

Una settimana di ricerche a tappeto per ritrovare l’11enneLyhanna Bernard, in un’azienda agricola della Francia meridionale, nel villaggio di Fleurance, poco lontano da Tolosa. Purtroppo però è stato ritrovato un corpo senza vita, “un corpo che sembra essere quello di una bambina, con abiti simili a quelli della minorenne scomparsa“, ha annunciato il procuratore di Agen.Si attendono i risultati dell’autopsia, ma ormai sembra non ci siano più dubbi: Lyhanna è stata uccisa. Ma dalla Procura generale e i procuratori della Repubblica si puntualizza che nessuna responsabilità può essere“menzionata” né alcuna sanzione “pronunciata“, allo stato delle indagini, in relazione a presunte disfunzioni giudiziarie nell’ambito della vicenda di Lyhanna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francia, caso dell’11enne uccisa da un pedofilo: ‘Era noto dal 2017 perché non è stato arrestato?’

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11enne uccisa da un pedofilo. «Era noto dal 2017, su di lui 5 segnalazioni ma mai stato arrestato»

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