Una bambina di 11 anni scomparsa il 29 maggio in Francia è stata trovata morta. La polizia sospetta che sia stata uccisa da un uomo già segnalato in cinque occasioni per comportamenti pedofili. Le autorità avevano in passato ricevuto segnalazioni su questo individuo, ma non sono state adottate misure restrittive immediate. Il presidente del paese ha dichiarato che non si presenteranno scuse ufficiali. La vicenda ha suscitato reazioni di sgomento nel paese.

La Francia è sotto choc per Lyhanna, bambina di 11 anni scomparsa dal 29 maggio e uccisa, probabilmente da un pedofilo noto alle autorità almeno dal 2017. Un corpo, identificato come probabilmente quello della studentessa che frequentava la scuola media, è stato ritrovato ieri in un silo agricolo abbandonato vicino al villaggio di Puycasquier, nel dipartimento del Gers. “In attesa delle conclusioni delle indagini, non si possono menzionare eventuali responsabilità e tanto meno eventuali sanzioni future”, hanno precisato il procuratore di Auch, i procuratori generali e quelli della Repubblica. Ma il principale sospettato, Jérome Barella di 41 anni e padre di famiglia, è già stato posto in custodia cautelare, come scrive l’emittente Bfmtv. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bambina di 11 anni forse uccisa da un pedofilo segnalato per 5 casi precedenti, rivolta in Francia. Macron non si scusa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francia sconvolta per la morte di Lyhanna: la bambina di 11 anni vittima di un pedofiloIl corpo di una bambina di 11 anni è stato trovato dopo giorni di ricerche nel sud della Francia.

Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto ad ApriliaUna bambina di 11 anni è stata investita e morta da un'auto mentre pedalava da sola su una strada considerata pericolosa ad Aprilia.

Temi più discussi: Aprilia, una bambina di 14 anni muore travolta da un'auto; Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto; Ragazza di 14 anni in bici investita e uccisa da un'auto ad Aprilia; Tragedia ad Aprilia: muore ragazzina di 14 anni travolta in bici.

La Francia è sotto shock per la morte di Lyhanna Bernard, la bambina di 11 anni trovata senza vita dopo giorni di ricerche. Per l’omicidio è accusato un 41enne, padre di una compagna di scuola della bambina, già oggetto di numerose segnalazioni per reat x.com

Francia sotto choc per Lyhanna, bambina di 11 anni uccisa da un pedofiloPolemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento, ieri sera, del cadavere di Lyhanna, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un ... ansa.it

Francia, Lyhanna scomparsa ad 11 anni: trovato un corpo. Fermato un 41enne: È un pedofilo già noto, ma mai arrestatoIn una fattoria nei press di Fleurance, nel sud-ovest della Francia, è stato scoperto un corpo che potrebbe essere quello di una bambina di 11 anni scomparsa ... fanpage.it