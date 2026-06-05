Un’esposizione si tiene al Castello di Poppi, con codici medievali e opere d’arte. La mostra celebra un anniversario importante della storia francescana. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un luogo storico della zona. La mostra comprende pezzi provenienti da collezioni pubbliche e private, con focus su manoscritti e dipinti risalenti a epoche medievali. La rassegna rimarrà aperta per un periodo limitato.

POPPI – Il Casentino si prepara a celebrare uno degli anniversari più significativi della storia francescana con una mostra di grande valore storico e culturale. Dal 14 giugno al 4 ottobre 2026 il Castello dei Conti Guidi di Poppi ospiterà “FRANCESCO. Il Casentino, i Codici di Assisi, l’iconografia”, un’esposizione dedicata agli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’inaugurazione è in programma domenica 14 giugno alle ore 17 e rappresenta uno degli appuntamenti centrali delle celebrazioni francescane che coinvolgono il territorio casentinese, da sempre legato alla figura del Santo e ai luoghi che ne custodiscono la memoria. Curata da Dom Claudio Ubaldo Cortoni OSB Cam. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Francesco torna a Poppi: al Castello la mostra evento tra codici medievali e capolavori d’arte

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