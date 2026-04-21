Al Castello Baronale un evento tra arte gusto e tradizione

Da brindisireport.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al castello locale si svolge un evento che unisce arte, gastronomia e tradizione, attirando visitatori da tutta la zona. L’iniziativa prevede esposizioni artistiche, degustazioni di prodotti locali e momenti di intrattenimento, offrendo un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire le peculiarità culturali e culinarie del territorio, con un programma pensato per coinvolgere sia appassionati che famiglie.

Torchiarolo si prepara ad accogliere un’esperienza unica nel suo genere, dove arte e sapori si incontrano per dare vita a un percorso emozionale e creativo. Domenica 26 aprile, alle ore 18, nella suggestiva cornice del Castello Baronale, in piazza Castello, prende forma un evento pensato per.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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