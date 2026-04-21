Al Castello Baronale un evento tra arte gusto e tradizione

Al castello locale si svolge un evento che unisce arte, gastronomia e tradizione, attirando visitatori da tutta la zona. L’iniziativa prevede esposizioni artistiche, degustazioni di prodotti locali e momenti di intrattenimento, offrendo un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire le peculiarità culturali e culinarie del territorio, con un programma pensato per coinvolgere sia appassionati che famiglie.

Torchiarolo si prepara ad accogliere un’esperienza unica nel suo genere, dove arte e sapori si incontrano per dare vita a un percorso emozionale e creativo. Domenica 26 aprile, alle ore 18, nella suggestiva cornice del Castello Baronale, in piazza Castello, prende forma un evento pensato per.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Pasquetta al castello ducale di Casoli fra arte, gusto e tradizionePasquetta al castello ducale di Casoli, lunedì 6 aprile, con una giornata organizzata dalla ProLoco Casulae. Leggi anche: “Pasquale Mogavero: sculture e strumenti, tra arte e musica”: a Collesano evento tra creatività, tradizione e suono Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: 5 borghi della Campania da scoprire in primavera; La corsa dei carri a San Martino in Pensilis; Ciccio Riccio Run 2026: sport, storia e solidarietà in scena a Cellino San Marco; I borghi più belli della Campania da visitare in primavera. Segno identitario del paese, Cirigliano riacquista il Castello BaronaleIl segno identitario del paese, grazie alla sua funzione di controllo, rifugio e rappresentanza, torna a essere patrimonio pubblico. Ieri, 22 febbraio, Cirigliano, comune nel cuore dell'alta collina ... ansa.it La chiesa di San Giacomo Maggiore, nel cuore più antico di Pietracatella. Sorge sulla possente morgia che per secoli diede riparo alla sua popolazione e i suoi feudatari, un tempo seguita dall'alto castello baronale, un mastio cinto da mura turrite. Sin da subit - facebook.com facebook