Francesco Scirpoli ‘U leng’ della mafia garganica tradito dall’altezza e dalle rivelazioni dei pentiti

Notizia in breve

Un esponente di spicco della mafia garganica, nato nel 1982, è stato arrestato. È noto con soprannomi legati alla sua altezza di quasi 190 centimetri. La sua posizione di rilievo nel clan lo ha reso una figura rispettata all’interno delle gerarchie criminali. Le indagini hanno portato alla sua cattura, sulla base di rivelazioni di pentiti e di elementi raccolti durante le attività investigative.