Francesco Scirpoli ‘U leng’ della mafia garganica tradito dall’altezza e dalle rivelazioni dei pentiti
Un esponente di spicco della mafia garganica, nato nel 1982, è stato arrestato. È noto con soprannomi legati alla sua altezza di quasi 190 centimetri. La sua posizione di rilievo nel clan lo ha reso una figura rispettata all’interno delle gerarchie criminali. Le indagini hanno portato alla sua cattura, sulla base di rivelazioni di pentiti e di elementi raccolti durante le attività investigative.
Francesco Scirpoli, classe 1982 di Mattinata, è una delle figure apicali della mafia garganica. Noto con l’appellativo di 'U' leng' e ‘Bacchetton’, entrambi dovuti all'altezza imponente che sfiora il metro e novanta, è un gangster rispettato nelle gerarchie criminali. Molto più della ferocia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Le rivelazioni dei pentiti sul ‘piccoletto’ della mafia garganica: “Uno che ha sempre fatto omicidi”Nel panorama criminale della mafia garganica, emergono nuove testimonianze che coinvolgono figure chiave.
Mafia garganica: condannati 22 imputati, quasi 180 anni di carcere per Scirpoli, La Torre & CoIn un procedimento giudiziario che ha coinvolto 22 imputati, sono state emesse condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere.