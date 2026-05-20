Le rivelazioni dei pentiti sul ‘piccoletto’ della mafia garganica | Uno che ha sempre fatto omicidi

Nel panorama criminale della mafia garganica, emergono nuove testimonianze che coinvolgono figure chiave. I pentiti hanno descritto un individuo noto come il ‘piccoletto’, indicandolo come colui che avrebbe sempre partecipato a omicidi e atti violenti. Le dichiarazioni aggiungono dettagli alla storia di questa organizzazione, evidenziando le attività e le relazioni di alcuni personaggi. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini che mirano a chiarire i ruoli e le dinamiche interne alla criminalità locale.

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