Le rivelazioni dei pentiti sul ‘piccoletto’ della mafia garganica | Uno che ha sempre fatto omicidi
Nel panorama criminale della mafia garganica, emergono nuove testimonianze che coinvolgono figure chiave. I pentiti hanno descritto un individuo noto come il ‘piccoletto’, indicandolo come colui che avrebbe sempre partecipato a omicidi e atti violenti. Le dichiarazioni aggiungono dettagli alla storia di questa organizzazione, evidenziando le attività e le relazioni di alcuni personaggi. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini che mirano a chiarire i ruoli e le dinamiche interne alla criminalità locale.
Nella complessa e sanguinosa geografia criminale della mafia garganica, il nome di Matteo Lombardi occupa un posto di rilievo. Per gli inquirenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, l'uomo originario di Monte Sant’Angelo, ‘il piccoletto’ del clan classe '70, è l’anello di congiunzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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