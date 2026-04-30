Mafia garganica | condannati 22 imputati quasi 180 anni di carcere per Scirpoli La Torre & Co

In un procedimento giudiziario che ha coinvolto 22 imputati, sono state emesse condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere. Il processo si è concentrato sulla cosiddetta mafia garganica, nota come “Omnia Nostra”, e ha portato alla condanna di membri del clan Lombardi-Scirpoli-La Torre. La sentenza si inserisce in un’indagine che ha colpito le attività criminali di questa organizzazione nel territorio.

Condanne per quasi 180 anni di carcere per 22 imputati nel processo alla mafia garganica “Omnia Nostra”, che ha colpito il clan Lombardi-Scirpoli-La Torre. Lo ha stabilito il Tribunale collegiale di Foggia, al termine di una Camera di Consiglio durata oltre 9 ore, da carico di 24 presunti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Droga, riciclaggio e usura nell’Erbese: i sei imputati rischiano fino a 22 anni di carcereErba (Como), 1 aprile 2026 – Richieste di condanna da 6 a 22 anni al termine del dibattimento dell’indagine Hocus Pocus, condotta dalla Squadra... Mafia garganica: 30 anni per omicidio a Giovanni Iannoli, condanna confermata in AppelloLo ha stabilito la Corte d'Appello di Bari che ha, di fatto, confermato il verdetto emesso il 21 febbraio 2025 dalla Corte d'Assise di Foggia.