Francesco Gabbani apre il Live Tour 2026 a Bergamo

Francesco Gabbani apre il sup “Live Tour 2026” a Bergamo. Il primo live di questa tournée si terrà venerdì 12 giugno alla ChorusLife Arena: l’appuntamento è alle 21 per una serata all’insegna di energia, musica ed emozioni. Il cantautore, polistrumentista e artista multiplatino ha annunciato i l’uscita di un nuovo singolo inedito dal titolo “Summer Funk”. Con questo lavoro Gabbani firma un brano ironico, brillante e profondamente contemporaneo, capace di trasformare il ritmo dell’estate in una riflessione sul nostro tempo. Tra groove coinvolgente e parole taglienti, la canzone mette in scena il contrasto tra apparenza e autenticità, tra desiderio di successo e bisogno di ritrovare sé stessi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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FRANCESCO GABBANI LIVE 2026 @ Conegliano – Concerto Completo

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