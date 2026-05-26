Francesco Motta arriva a Bergamo per il suo tour

Notizia in breve

Francesco Motta è arrivato a Bergamo per una delle tappe del suo tour “La fine dei vent’anni – 10th anniversary”. L’artista ha portato sul palco le canzoni del suo album celebrato, eseguendo i brani davanti a un pubblico numeroso. La data segue le prime tappe del tour, che ha riscosso grande successo. La serata ha visto la partecipazione di fan e appassionati, con il cantante che ha interpretato i brani dal vivo.