Francesco Motta arriva a Bergamo per il suo tour
Francesco Motta è arrivato a Bergamo per una delle tappe del suo tour “La fine dei vent’anni – 10th anniversary”. L’artista ha portato sul palco le canzoni del suo album celebrato, eseguendo i brani davanti a un pubblico numeroso. La data segue le prime tappe del tour, che ha riscosso grande successo. La serata ha visto la partecipazione di fan e appassionati, con il cantante che ha interpretato i brani dal vivo.
Dopo il successo delle prime date, prosegue il tour “La fine dei vent’anni – 10th anniversary” di Francesco Motta che celebra i 10 anni dalla pubblicazione dell’iconico album “La fine dei vent’anni”. La tournée – prodotta e organizzata da Magellano Concerti – vedrà l’artista esibirsi per tutta l’estate sui palchi dei principali festival italiani e arriverà il 29 agosto a NXT — progetto triennale proposto da Shining Production, capofila in ATI con Pink Bear, e realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo — che riaccende le luci del main stage con 20 appuntamenti tra concerti, dj set e serate speciali il prossimo 29 maggio. Uscito il 18 marzo 2016, “La fine dei vent’anni” ha segnato l’esordio solista del cantautore ed è stato insignito dell’ambita Targa Tenco come Miglior Opera Prima. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Grazie Francesco per essere passato a Radio2 Music Room #motta #guest #radio2musicroom #rai #musica facebook
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