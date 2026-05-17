francesco gabbani live a rodi garganico

Il 21 agosto alle 22:30 si terrà un concerto di Francesco Gabbani nel Porto Turistico di Rodi Garganico. L’evento si svolgerà in una cornice naturale e suggestiva, attirando probabilmente un vasto pubblico di appassionati. La serata offrirà un’esibizione dal vivo del cantautore italiano, noto per i suoi successi musicali. L’organizzazione ha annunciato l’evento sui canali ufficiali, invitando chi desidera partecipare a raggiungere la località in tempo per lo spettacolo.

Il 21 agosto alle 22:30 spettacolo live nella splendida cornice nel Porto Turistico di Rodi Garganico. Ingresso gratuito. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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