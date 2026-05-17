Francesco Gabbani live a Rodi Garganico

Da ilsipontino.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 agosto alle 22:30 si terrà un concerto di Francesco Gabbani nel Porto Turistico di Rodi Garganico. L’evento si svolgerà in una cornice naturale e suggestiva, attirando probabilmente un vasto pubblico di appassionati. La serata offrirà un’esibizione dal vivo del cantautore italiano, noto per i suoi successi musicali. L’organizzazione ha annunciato l’evento sui canali ufficiali, invitando chi desidera partecipare a raggiungere la località in tempo per lo spettacolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 21 agosto alle 22:30 spettacolo live nella splendida cornice nel Porto Turistico di Rodi Garganico. Ingresso gratuito. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

francesco gabbani live a rodi garganico
© Ilsipontino.net - Francesco Gabbani live a Rodi Garganico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Donne al sicuro a Rodi Garganico: inaugurato il nuovo sportello antiviolenzaL'Asl Foggia rafforza la rete territoriale contro la violenza di genere: nella Casa della Comunità di Rodi Garganico, oggi, mercoledì 22 aprile, è...

Musica e turismo, il Samsara On Tour torna al Viva Yachtclub di Rodi GarganicoIl Gargano si prepara ad accogliere il ritorno di uno degli eventi più attesi della stagione: il prossimo 25 aprile 2026, il Viva Yachtclub ospiterà...

GABBANI GARGANO Francesco Gabbani infiamma il Gargano: concerto gratuito il 21 agosto a RodiL’estate 2026 del Gargano si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti musicali più attesi. Francesco Gabbani sarà protagonista di un grande concerto gratuito in programma il prossimo 21 agosto al po ... statoquotidiano.it

francesco gabbani francesco gabbani live aFrancesco Gabbani: domani in radio con il nuovo brano e il 27 giugno in tour a CataniaFrancesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo inedito dal titolo Summer Funk che uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali ... gazzettajonica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web