Francesca Palamidessi | Sono pronta a sperimentare ma niente ‘collage’ commerciali

Dal 29 maggio, Francesca Palamidessi ha pubblicato un nuovo brano disponibile sulle piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. La cantante ha dichiarato di essere disposta a sperimentare con nuovi suoni, ma senza voler ricorrere a “collage” di elementi commerciali. La canzone si distingue per uno stile personale e originale, mantenendo una forte identità artistica.

Dal 29 maggio scorso è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica ‘LimerenceSelf-Love’: un ‘featuring’ prodotto per Pluma dischi che ha sancito la collaborazione tra gli Archivio Futuro e la cantante-producer Dopo aver inaugurato la loro sinergia artistica, la band degli Archivio Futuro e la cantante-producer, Francesca Palamidessi, hanno deciso di dare vita a un progetto completo e strutturato, composto da due brani antitetici, sia sul piano tematico, sia in quello puramente musicale. La genesi dei pezzi riflette uno scambio creativo speculare: ‘Limerence’ è nata da una base strumentale degli Archivio Futuro poi affidata alla voce e alla sensibilità della Palamidessi, mentre per ‘Self-Love’ il processo creativo è stato l’esatto contrario. 🔗 Leggi su Funweek.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesca e l’inferno di Crans-Montana: “Ora sono pronta a tornare. Ma il mio mondo è diverso”A Crans-Montana, una ragazza ha raccontato di aver vissuto un’esperienza difficile, definendo il luogo come un “inferno”.

“Ho abortito due volte ma non ne sono pentita, sapevo di non essere pronta e sono grata di avere avuto possibilità che mia madre non aveva”: le parole di Olivia PlathUna donna ha dichiarato di aver abortito due volte senza pentimenti, affermando di aver scelto perché non si sentiva pronta.