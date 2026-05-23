A Crans-Montana, una ragazza ha raccontato di aver vissuto un’esperienza difficile, definendo il luogo come un “inferno”. Ora afferma di essere pronta a tornare, anche se il suo mondo è cambiato. La sua testimonianza si inserisce in un contesto in cui ci sono circa tremila giovani, tra i 15 e i 19 anni, radunati in una piazza di Milano, alcuni collegati da remoto.

Milano – Ci sono tremila animatori in piazza Duom o, hanno dai 15 ai 19 anni. Con loro, collegata dal Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda, c’è anche Francesca, che di anni ne ha quasi 17 - li compirà a giugno - e che è ancora ricoverata lì da più di quattro mesi, dopo il rogo di capodanno a Crans Montana, che l’ha ferita gravemente. La voce è squillante. Non sa ancora se potrà partecipare all’oratorio feriale questa estate, ma virtualmente è già lì, a ricevere il “mandato educativo” dall’ arcivescovo Mario Delpini. “Sono pronta”, dice in un audio messaggio, presentandosi: “Sono Francesca, frequento il liceo delle scienze umane, sono al terzo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Francesca e l’inferno di Crans-Montana: “Ora sono pronta a tornare. Ma il mio mondo è diverso”

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INFERNO DI CRANS-MONTANA: ALESSANDRA GALLI DE MIN FUORI PERICOLO | 02/01/2026

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