Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto questa mattina intorno alle 11 sulla strada statale 7 Appia, nel tratto tra Benevento e San Giorgio del Sannio. L’incidente si è verificato in contrada Iannassi e coinvolgeva almeno due veicoli. Si segnala anche la presenza di un bambino a bordo di uno dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 11, in contrada Iannassi, lungo la strada statale 7 Appia, nel tratto che collega Benevento a San Giorgio del Sannio. L’impatto, particolarmente violento, ha coinvolto tre veicoli: un’Alfa Romeo, una Seat e una Citroen. Ad avere la peggio, almeno per quanto riguarda i danni, è stata l’Alfa Romeo, che a seguito dell’urto ha perso anche una ruota e ha riportato pesanti danni alla carrozzeria e al motore. Meno gravi, invece, i danni visibili sugli altri due mezzi coinvolti. Serie le conseguenze per le persone a bordo. Due donne e un uomo sono rimasti feriti e sono stati trasportati negli ospedali Fatebenefratelli e San Pio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Violento scontro sull’Appia: tre feriti, paura per un bambino a bordo

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