Incidente sull' Appia scontro tra due pullman del Cotral | 26 feriti

Oggi pomeriggio, lungo la via Appia tra Monte San Biagio e Terracina, si è verificato uno scontro tra due pullman del Cotral. L'incidente ha provocato il ferimento di 26 persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti negli ospedali vicini. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un incidente si è verificato questo pomeriggio, 30 aprile, lungo la via Appia, tra Monte San Biagio e Terracina. Lo scontro ha coinvolto due pullman del Cotral che percorrevano la strada che costeggia la zona dei campeggi.Si è trattato di un tamponamento e il bilancio è di 26 persone rimaste.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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