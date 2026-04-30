Due autobus Cotral sono entrati in collisione lungo la via Appia, tra Monte San Biagio e Terracina, il 30 aprile. L’incidente ha provocato il ferimento di ventisei persone, che sono state trasportate negli ospedali di Fondi, Terracina, Formia e Latina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i feriti e gestire la situazione. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

? Cosa sapere Collisione tra due bus Cotral sulla via Appia tra Monte San Biagio e Terracina.. Ventisei feriti trasportati negli ospedali di Fondi, Terracina, Formia e Latina il 30 aprile.. Ventisei persone sono rimaste ferite questo pomeriggio, 30 aprile, a seguito di un violento tamponamento tra due autobus del Cotral avvenuto sulla via Appia, nel tratto che separa Monte San Biagio da Terracina. La dinamica del sinistro si è consumata lungo il tratto stradale che costeggia la zona dei campeggi, trasformando in un istante il normale flusso del traffico pomeridiano in una complessa operazione di soccorso. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per gestire l’emergenza, insieme alle forze dell’ordine e al personale della protezione civile, impegnati a mettere in sicurezza l’area colpita dall’impatto tra i mezzi pesanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra due bus Cotral sull’Appia: 26 feriti nel violento impatto

Notizie correlate

Incidente sull'Appia, scontro tra due pullman del Cotral: 26 feritiUn incidente si è verificato questo pomeriggio, 30 aprile, lungo la via Appia, tra Monte San Biagio e Terracina.

Scontro sulla Cassanese: 5 feriti dopo il violento impatto bus-camionUn violento impatto tra un autobus turistico e un autocarro ha scosso il traffico della Sp103 Cassanese intorno alle ore 13 di questo martedì 21...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Grave incidente sulla Casilina a Castrocielo: scontro tra due bus. Otto feriti, uno è grave; Cinquant’anni di arte con Enzo Arduini, la mostra; Incidente fra auto e moto su via Pineta Sacchetti a Roma, tre feriti gravi: fra loro un 18enne; Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 2 e domenica 3 maggio.

Terracina, scontro fra pullman del Cotral sull’Appia, 15 passeggeri feritiTERRACINA – Uno scontro tra due bus del Cotral si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Terracina e ha causato il ferimento di 15 persone. L’impatto è avvenuto sull’Appia nel tratto tra Terracin ... radioluna.it

Terracina, tamponamento tra bus Cotral: 26 feriti, tra loro anche studentiPaura nel pomeriggio a Monte San Biagio, in provincia di Latina, dove due autobus del Cotral si sono scontrati causando 26 feriti. Il bilancio sarebbe potuto essere più grave, ma fortunatamente non ci ... rainews.it

Nel giorno dello scontro Siracusano-De Luca, l'ex sindaco ha descritto in galleria le linee guida per il futuro della città con il supporto del Comitato tecnico scientifico - facebook.com facebook