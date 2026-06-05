Foto del tradimento si perde l’assegno di mantenimento?

La foto di un tradimento può entrare nel fascicolo di una separazione con addebito con l’aria di dire già tutto: un bacio, un incontro, una relazione extraconiugale scoperta. In giudizio, però, quella foto non serve a soddisfare un sospetto. Serve a capire se il tradimento può portare all’addebito e far perdere l’ assegno di mantenimento. È il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell’ ordinanza n. 11956 del 2026. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato l’addebito alla moglie e respinto la richiesta di 800 euro al mese per sé, valorizzando la relazione investigativa e i “rilievi fotografici” come elementi utili a ricostruire la “risalenza temporale” della relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Scopre il tradimento della moglie e qualcosa di molto piu grave

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