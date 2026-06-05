Foto del tradimento si perde l’assegno di mantenimento?
Una foto di un tradimento può essere utilizzata come prova in una causa di separazione con addebito, influenzando il diritto al mantenimento. Se la foto mostra un bacio o un incontro che dimostra una relazione extraconiugale, può contribuire a dimostrare l’addebito per il comportamento scorretto. La presenza di tali immagini nel fascicolo può portare alla perdita dell’assegno di mantenimento, in caso di riconoscimento del tradimento come motivo di separazione.
La foto di un tradimento può entrare nel fascicolo di una separazione con addebito con l’aria di dire già tutto: un bacio, un incontro, una relazione extraconiugale scoperta. In giudizio, però, quella foto non serve a soddisfare un sospetto. Serve a capire se il tradimento può portare all’addebito e far perdere l’ assegno di mantenimento. È il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell’ ordinanza n. 11956 del 2026. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato l’addebito alla moglie e respinto la richiesta di 800 euro al mese per sé, valorizzando la relazione investigativa e i “rilievi fotografici” come elementi utili a ricostruire la “risalenza temporale” della relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopre il tradimento della moglie e qualcosa di molto piu grave
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