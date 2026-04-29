Estetista in nero nella casa coniugale il giudice la scopre dalle foto | niente assegno di mantenimento

Un tribunale ha deciso di sospendere l’assegno di mantenimento a una donna che lavorava in nero come estetista nella casa condivisa con il marito. La scoperta è avvenuta attraverso foto che mostrano l’attività svolta all’interno dell’abitazione coniugale. La coppia si era divisa la proprietà dell’abitazione e i tempi di cura del bambino, ma l’attività lavorativa irregolare della donna ha influenzato la decisione del giudice.

Marito e moglie si dividono l’abitazione e i tempi del bambino. Lei lavora in nero come estetista in casa. Per il giudice le condizioni economiche sono equivalenti: niente assegno di mantenimento.Un'attività di manicure svolta in casa, senza alcuna dichiarazione al fisco, e una serie di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate L’assegno di mantenimento ai figli è dovuto anche se si lascia il lavoroCambiare lavoro, lasciare un impiego fisso o intraprendere una nuova carriera è una scelta legittima. Rivalutazione assegno di mantenimento 2026: cos’è, come funziona e cosa fareLa rivalutazione dell’assegno di mantenimento è un meccanismo fondamentale nel diritto di famiglia, spesso poco conosciuto ma di grande impatto... Panoramica sull’argomento Lavoratrici in nero in un centro estetico di MascaliIrregolarità in un centro estetico di Mascali a seguito di una serie di controlli dei carabinieri. Scattano multe salate. newsicilia.it Denunciata estetista abusiva sconosciuta al fiscoLa Guardia di Finanza di Isernia ha scoperto un'estetista completamente sconosciuta al fisco, che esercitava l'attività in nero nella propria abitazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni. rainews.it