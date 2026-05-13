Dopo l’investimento mortale flash mob spontaneo e silenzioso in piazzale Risorgimento- Foto

Da ecodibergamo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incidente mortale avvenuto mercoledì 13 maggio, alcuni genitori si sono radunati in piazzale Risorgimento. La manifestazione si è svolta in modo spontaneo e silenzioso, senza organizzazioni ufficiali. La folla si è raccolta nel luogo dell’incidente, dove un bambino di 9 anni ha perso la vita. Sono state scattate alcune foto dell’evento.

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LA MANIFESTAZIONE. Alcuni genitori spontaneamente si sono radunati sul luogo dell’incidente di mercoledì 13 maggio dove è deceduto un bambino di 9 anni. Alcune famiglie di residenti e della vicina scuola Rodari si sono ritrovati in piazza accendendo dei lumini e delle candele per un momento di silenzioso e commosso raccoglimento nel punto del tragico schianto. I bambini hanno disegnato sull’asfalto frasi, fiori e anche delle strisce pedonali nella posizione in cui, secondo loro, avrebbero reso più sicuro l’attraversamento della strada. Piazza Risorgimento, infatti, da alcuni anni è stata trasformata in una area verde con parco giochi, ma è comunque rimasta attraversata da una strada che la rende piuttosto pericolosa.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Individuato il presunto responsabile dell’investimento mortale, positivo ad alcol e cocainaCastel d’Aiano, denunciato il presunto responsabile dell’omicidio stradale del 27 aprile: gli esami hanno rilevato alcol e un metabolita della cocaina. gazzettadibologna.it

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