Falafel porchetta e Guido Monaco in fuga | il gran finale della campagna di Ceccarelli
A pochi giorni dal voto, si conclude la campagna elettorale con un momento di sintesi politica. Tra gli argomenti principali ci sono state discussioni su falafel, porchetta e questioni legate a Guido Monaco, che sono diventati temi ricorrenti negli ultimi incontri pubblici e nei comunicati ufficiali dei candidati. Le iniziative si sono svolte in diversi quartieri, attirando l’attenzione di cittadini e media. La campagna si avvia alla sua conclusione, con le ultime dichiarazioni e mobilitazioni dei sostenitori.
Siamo agli ultimi fuochi della campagna elettorale e, come da tradizione, arriva il momento della grande sintesi politica. Dopo settimane di programmi, incontri, promesse, confronti e strette di mano, il messaggio finale passa inevitabilmente dal cibo. Venerdì 22 maggio Vincenzo Ceccarelli chiuderà la propria campagna in piazza Sant’Agostino. Dalle 20 il programma prevede pane, porchetta, falafel e musica. Dalle 21 gli interventi politici insieme ai sindaci del territorio. Una proposta gastronomica che punta all’unità delle culture. La porchetta per la tradizione, il falafel per l’inclusione, la musica per l’intrattenimento e il voto, possibilmente, per la soddisfazione degli organizzatori. 🔗 Leggi su Lortica.it
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