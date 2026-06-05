L’India ha aumentato significativamente le forniture militari a Israele, segnando un record negli scambi tra i due Paesi. I dati ufficiali indicano un incremento nelle esportazioni di attrezzature e tecnologia militare dall’India a Tel Aviv. Questa crescita si inserisce in un rapporto militare sempre più stretto tra le due nazioni, senza dettagli su specifici contratti o valori economici. La collaborazione si concentra su diversi settori, rafforzando i legami tra i due governi.

Il rapporto militare tra Israele e India è sempre più intenso. Lo confermano i dati sugli scambi di armamenti tra i due Paesi, che vedono Nuova Delhi affermarsi come il secondo maggiore fornitore di Tel Aviv e lo Stato ebraico essere ormai saldamente nella top tre dei partner della Difesa del gigante asiatico. E lo rilanciano numerosi movimenti di pressione internazionali, come Boycott, Divestments and Sanctions (Bds) e No Harbour for Genocide (Nhb), preoccupati di questo crescente flusso di materiale bellico diretto dall’Asia al Medio Oriente. Nel periodo compreso tra l’ottobre 2023 e l’ottobre 2025, ha sottolineato un’inchiesta di Al Jazeera, l’India ha fornito il 26% delle armi e munizioni importate dal governo israeliano, la cifra più alta dopo il 42% degli Stati Uniti, davanti a Romania (8%), Taiwan (4%) e Repubblica Ceca (3%). 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Forniture militari record dall’India a Israele: così si rafforza l’asse Delhi-Tel Aviv

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How Operation Sindoor Turned India Into The Worlds New Defence Superpower Overnight

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