Teheran ha lanciato attacchi di droni contro i depositi di carburante e gli aerei cisterna presso l'aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv. La portavoce delle autorità iraniane ha dichiarato che sono stati

Teheran ha dichiarato di aver "gravemente interrotto" i voli e il rifornimento di carburante degli aerei militari israeliani con attacchi di droni contro serbatoi di carburante e aerei cisterna presso l'aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv. In una dichiarazione, riportata da Al Jazeera, l'esercito ha affermato che gli attacchi dell'esercito iraniano e dei Guardiani della Rivoluzione contro obiettivi militari hanno anche costretto Israele a evacuare un certo numero di soldati. Gli attacchi "continueranno con forza" finché la minaccia per l'Iran non sarà "eliminata", si legge nella dichiarazione. L'aeroporto Ben Gurion, a pochi chilometri a sud-est di Tel Aviv, ospita unità speciali dell'esercito israeliano e si trova accanto a strutture di manutenzione e riparazione per i caccia israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele, Teheran colpisce i depositi di carburante per i voli militari all'aeroporto di Tel Aviv

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