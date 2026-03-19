Israele e gli Stati Uniti hanno obiettivi diversi in Iran: Tel Aviv si concentra sui giacimenti di petrolio, mentre Washington mira ai siti militari. Il regime iraniano impiega tattiche apprese dagli alleati Houthi. Inoltre, lo stretto di Hormuz rappresenta una sfida, poiché la flotta americana dispone di strumenti antimine insufficienti e necessita di interventi più accurati.

Gli Usa hanno colpito i depositi sotterranei nell’area di Hormuz mentre Israele ha preso di mira i giacimenti di gas a South Pars. Azioni diverse, soprattutto la seconda, che possono aprire nuove fasi nel conflitto esponendo ancora di più il mercato petrolifero. Il Comando centrale americano (Centcom) ha annunciato l’incursione per distruggere missili antinave ospitati in postazioni ben protette. E per questo sono state usate le GBU 72 bunker buster, ordigni tra i più potenti a disposizione usati per la prima due anni fa contro gli Houthi nello Yemen. I velivoli — i B 1 secondo chi traccia i movimenti in rete — sono decollati dalla base britannica di Fairford, hanno seguito una rotta esterna per evitare di volare sull’Europa e sono stati riforniti dalle «cisterne» partite dalle Azzorre e dalla Bulgaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Israele e Usa si dividono gli obiettivi in Iran: Tel Aviv sui giacimenti, a Washington i siti militari

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