Formigli Piazzapulita e la Remigrazione | quando la propaganda non sa più di esserlo
Durante una puntata di Piazzapulita, Corrado Formigli ha urlato a un ospite di togliersi il cappello di fronte a un’inchiesta sulla remigrazione. La discussione si è concentrata sull’uso della propaganda e sulla percezione pubblica dell’argomento. Nessuna parte ha fornito dati ufficiali o fonti documentate, ma si è assistito a toni acceso e accuse dirette tra i presenti. La trasmissione ha trattato il tema senza approfondimenti tecnici o riferimenti verificabili, puntando su confronti emotivi.
Roma, 5 giu – “ Tu ti devi levare il cappello di fronte a questa inchiesta ”. Basterebbe questa frase, urlata da Corrado Formigli contro Francesco Borgonovo durante la puntata di Piazzapulita dedicata alla remigrazione, per capire il punto reale della serata. Non tanto la lite televisiva, non tanto il solito schema dell’inchiesta sotto copertura contro il “pericolo nero”, non tanto l’ennesima demonizzazione del tema che oggi attraversa l’Europa. Il punto è più profondo: siamo davanti a un giornalismo che non si limita più a fare propaganda. Siamo davanti a un giornalismo che non sa nemmeno più di farla. La puntata di Piazzapulita andata in onda su La7 giovedì 4 giugno 2026 ruotava attorno a un’inchiesta firmata da Emanuela Pala sul movimento europeo per la remigrazione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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