Formigli Piazzapulita e la Remigrazione | quando la propaganda non sa più di esserlo

Notizia in breve

Durante una puntata di Piazzapulita, Corrado Formigli ha urlato a un ospite di togliersi il cappello di fronte a un’inchiesta sulla remigrazione. La discussione si è concentrata sull’uso della propaganda e sulla percezione pubblica dell’argomento. Nessuna parte ha fornito dati ufficiali o fonti documentate, ma si è assistito a toni acceso e accuse dirette tra i presenti. La trasmissione ha trattato il tema senza approfondimenti tecnici o riferimenti verificabili, puntando su confronti emotivi.