Un sondaggio recente rivela che la maggioranza degli italiani sostiene espulsioni e rimpatri, con un’ampia fiducia nella credibilità della leader politica. La vicenda della tentata strage a Modena ha influenzato l’opinione pubblica, rafforzando le posizioni su politiche di controllo dell’immigrazione. La leader politica più considerata affidabile si conferma essere. Il risultato del sondaggio evidenzia un cambiamento nelle percezioni pubbliche riguardo alle misure di sicurezza e immigrazione.

La tentata strage di Modena ha lasciato il segno, tra gli italiani. L ‘italiano immigrato di seconda generazione, Salim, che decide – per follia o ideologia – di falciare per strada incolpevoli connazionali, ha fatto comprendere come il buonismo della sinistra non sia tollerabile in un contesto difficile come quello internazionale. Ed ecco che un sondaggio a 360 gradi commissionato da Corrado Formigli per “ Piazza Pulita ” su La7 svela che anche in elettori non di centrodestra ci sia condivisione per la linea dura del governo Meloni, espulsioni e remigrazione compresa. Con buona pace dello stesso conduttore e del professor Tomaso Montanari, che in studio esibiscono volti terrei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Effetto-Modena, il sondaggio che gela Formigli e Montanari: sì a espulsioni e remigrazione, Meloni la più credibile

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