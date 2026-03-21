Gli Emirati Arabi Uniti si trovano oggi di fronte a una realtà che mette in discussione il ruolo di hub neutro nel Golfo. La situazione si manifesta attraverso attacchi a impianti di gas, l’utilizzo di droni e tensioni sui mercati finanziari, con spread bancari elevati e liquidità di emergenza. Questi eventi segnano un punto di svolta per il paese, che fino a poco tempo fa si presentava come un centro di stabilità regionale.

C’è un momento preciso in cui una narrazione costruita per decenni comincia a sgretolarsi. Per gli Emirati Arabi Uniti, quel momento è adesso, e si misura in droni, impianti di gas in fiamme, spread bancari e liquidità d’emergenza. Il 16 marzo, un attacco con droni ha innescato un incendio nello Shah gas field ad Abu Dhabi, il primo attacco diretto a un giacimento produttivo emiratino dall’inizio della guerra. L’impianto fornisce circa il 20 per cento dell’approvvigionamento interno di gas degli UAE e il 5 per cento del solfato granulato mondiale. Il giorno dopo, lo stesso copione: un incendio nella zona industriale petrolifera di Fujairah, una petroliera colpita a 23 miglia nautiche a est del porto, la raffineria di Ruwais fermata come misura precauzionale dopo un precedente attacco con droni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La trappola degli Emirati: quando l’«hub neutro» del Golfo scopre di non esserlo più

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