Formigli esplode con Borgonovo | Noi facciamo propaganda? Non te lo consento Levati il cappello davanti alla nostra inchiesta
Durante una puntata di Piazzapulita su La7, il conduttore Corrado Formigli ha avuto un acceso confronto con il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo. Il dibattito è scaturito da un’inchiesta condotta dall’inviata Emanuela Pala, riguardante una rete collegata a Martin Sellner e al movimento della Remigrazione. Formigli ha negato di fare propaganda, invitando Borgonovo a rispettare il lavoro dell’inchiesta e a togliersi il cappello.
Scontro durissimo a Piazzapulita (La7) tra il conduttore Corrado Formigli e il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo, sull’inchiesta realizzata dall’inviata Emanuela Pala all’interno della rete che fa capo a Martin Sellner e al movimento della Remigrazione. Il reportage, frutto di oltre un anno di lavoro sotto copertura, porta le telecamere della trasmissione dentro gli ambienti riconducibili a Sellner, attivista austriaco e fondatore del Movimento Identitario, nonché sostenitore della cosiddetta “remigrazione”, ossia il rimpatrio degli immigrati verso i Paesi d’origine. Nel servizio vengono documentate alcune affermazioni di stampo filo-nazista pronunciate da persone che gravitano nell’orbita del movimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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