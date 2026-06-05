Durante una puntata di Piazzapulita su La7, il conduttore Corrado Formigli ha avuto un acceso confronto con il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo. Il dibattito è scaturito da un’inchiesta condotta dall’inviata Emanuela Pala, riguardante una rete collegata a Martin Sellner e al movimento della Remigrazione. Formigli ha negato di fare propaganda, invitando Borgonovo a rispettare il lavoro dell’inchiesta e a togliersi il cappello.

Scontro durissimo a Piazzapulita (La7) tra il conduttore Corrado Formigli e il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo, sull’inchiesta realizzata dall’inviata Emanuela Pala all’interno della rete che fa capo a Martin Sellner e al movimento della Remigrazione. Il reportage, frutto di oltre un anno di lavoro sotto copertura, porta le telecamere della trasmissione dentro gli ambienti riconducibili a Sellner, attivista austriaco e fondatore del Movimento Identitario, nonché sostenitore della cosiddetta “remigrazione”, ossia il rimpatrio degli immigrati verso i Paesi d’origine. Nel servizio vengono documentate alcune affermazioni di stampo filo-nazista pronunciate da persone che gravitano nell’orbita del movimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Formigli esplode con Borgonovo: “Noi facciamo propaganda? Non te lo consento. Levati il cappello davanti alla nostra inchiesta”

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